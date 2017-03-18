Кабул и Вашингтон обсуждают возможность увеличения контингента США и НАТО на 4-5 тыс. военнослужащих - советник президента Афганистана

Инициатива США по увеличению контингента в Афганистане согласована с Кабулом, речь идёт о размещении 4-5 тыс. военнослужащих США и НАТО, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар.
"Мы считаем, что сейчас есть необходимость внести изменения в численность контингента (США И НАТО - ИФ), возможно, нужно на постоянной основе разместить ещё 4 тыс. или 5 тыс. военнослужащих", - сказал он в интервью "Интерфаксу" в субботу.
Он отметил, что США согласовали свою инициативу с афганскими властями и в данный идёт проработка этого вопроса.
Х.Атмар напомнил, что командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон недавно ездил в Вашингтон и обсуждал этот вопрос.
"Я думаю, что в ближайшем будущем будет принято окончательное решение", - добавил он.
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