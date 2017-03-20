Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о росте числа действующих буровых установок в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК уменьшилась на $0,32 (0,62%) - до $51,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизился к этому времени на $0,42 (0,86%) - до $48,36 за баррель.

На прошлой неделе WTI подорожала на 0,6%, Brent - на 0,8%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих скважин в США на минувшей неделе выросло на 14, до 631 единицы. Показатель растет 10 недель подряд, с начала года повышение составляет 106 единиц.

При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, представители государственной нефтедобывающей корпорации Ливии National Oil Corp. сообщили, что поставки нефти из крупнейших в стране терминалов Эс-Сидер и Рас-Лануф возобновятся в течение последующей недели или 10 дней. Поставки были приостановлены из-за возобновления вооруженных конфликтов.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью агентству Bloomberg, что его страна готова поддержать продление действия соглашения об ограничении добычи нефти, если общемировые запасы топлива останутся выше среднего показателя за последние 5 лет.