Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о росте числа действующих буровых установок в США на прошлой неделе.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК уменьшилась на $0,32 (0,62%) - до $51,44 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизился к этому времени на $0,42 (0,86%) - до $48,36 за баррель.
На прошлой неделе WTI подорожала на 0,6%, Brent - на 0,8%.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих скважин в США на минувшей неделе выросло на 14, до 631 единицы. Показатель растет 10 недель подряд, с начала года повышение составляет 106 единиц.
При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.
Кроме того, представители государственной нефтедобывающей корпорации Ливии National Oil Corp. сообщили, что поставки нефти из крупнейших в стране терминалов Эс-Сидер и Рас-Лануф возобновятся в течение последующей недели или 10 дней. Поставки были приостановлены из-за возобновления вооруженных конфликтов.
Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью агентству Bloomberg, что его страна готова поддержать продление действия соглашения об ограничении добычи нефти, если общемировые запасы топлива останутся выше среднего показателя за последние 5 лет.
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