В Белом доме полагают, что у четы Клинтонов было значительно больше связей с Россией, чем у Трампа

У бывшего госсекретаря США и кандидата на пост президента Хиллари Клинтон и ее мужа, экс-президента Билла Клинтона в последние годы было больше "связей" и личных контактов с Россией, чем у нынешнего президента США Дональда Трампа, заявил в ходе брифинга в пятницу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Когда мы говорим о "связях" с Россией, то нужно понимать, что единственный контакт президента США Дональда Трампа с Россией случился много лет назад... Я полагаю, он продал дом кому-то (в России - ИФ) несколько лет назад, это все, что можно сказать о его "связях", - сказал Ш.Спайсер.

Он уточнил, что по сравнению с Д.Трампом, у Х.Клинтон и у прежней администрации США может быть гораздо больше российских контактов, "но ни у кого не возникает вопросов, что она делала".

Говоря о контактах Х.Клинтон с Россией, он упомянул скандал с пожертвованиями в некоммерческий фонд семьи Клинтон Clinton Foundation и выступления экс-президента США Билла Клинтона, за которые он получал гонорары.