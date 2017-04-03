Генсек НАТО соболезнует в связи с взрывом в петербургском метро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования по случаю взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Глубочайшее сочувствие тем, кто пострадал от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, их близким и российскому народу", - написал Й.Столтенберг в понедельник в своем "Твиттере".