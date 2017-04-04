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Внешняя политика 04.04.2017 13:55

Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил приглашение посетить с визитом Сербию, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с президентом Ильхамом Алиевым посол Сербии в Баку Небойша Родич передал приглашение главе азербайджанского государства посетить с визитом его страну», - говорится в сообщении.

В свою очередь, И.Алиев передал поздравления президенту Сербии Александру Вучичу в связи с победой на президентских выборах и пригласил его посетить с визитом Азербайджан.

"Стороны выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений, была высоко оценена работа, проводимая Азербайджана в направлении модернизации дорожной инфраструктуры Сербии", - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]