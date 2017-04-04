Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил приглашение посетить с визитом Сербию, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с президентом Ильхамом Алиевым посол Сербии в Баку Небойша Родич передал приглашение главе азербайджанского государства посетить с визитом его страну», - говорится в сообщении.

В свою очередь, И.Алиев передал поздравления президенту Сербии Александру Вучичу в связи с победой на президентских выборах и пригласил его посетить с визитом Азербайджан.

"Стороны выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений, была высоко оценена работа, проводимая Азербайджана в направлении модернизации дорожной инфраструктуры Сербии", - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев