Испанский премьер выступает за смягчение последствий Brexit как для испанцев, так и для британцев

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отметил в среду важность смягчения последствий для всех сторон выхода Великобритании из ЕС.
"Цели по Brexit: смягчить последствия и сохранить права испанцев, живущих в Соединенном Королевстве, и британцев в Испании", - написал он в своем "Твиттере".
В Мадриде ранее выразили удивление реакцией британских политиков на вопрос о суверенитете Гибралтара в результате выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия местных жителей.
Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.
Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.
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