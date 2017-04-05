Испанский премьер выступает за смягчение последствий Brexit как для испанцев, так и для британцев

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отметил в среду важность смягчения последствий для всех сторон выхода Великобритании из ЕС.

"Цели по Brexit: смягчить последствия и сохранить права испанцев, живущих в Соединенном Королевстве, и британцев в Испании", - написал он в своем "Твиттере".

В Мадриде ранее выразили удивление реакцией британских политиков на вопрос о суверенитете Гибралтара в результате выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия местных жителей.

Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.