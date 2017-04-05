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Дальнее зарубежье 05.04.2017 14:12

Испанский премьер выступает за смягчение последствий Brexit как для испанцев, так и для британцев

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отметил в среду важность смягчения последствий для всех сторон выхода Великобритании из ЕС.

"Цели по Brexit: смягчить последствия и сохранить права испанцев, живущих в Соединенном Королевстве, и британцев в Испании", - написал он в своем "Твиттере".

В Мадриде ранее выразили удивление реакцией британских политиков на вопрос о суверенитете Гибралтара в результате выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия местных жителей.

Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]