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Транспорт и связь 10.04.2017 13:07

AZAL объявил о новой акции: авиарейс Баку-Дубай-Баку за 199 евро

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно.

"При покупке авиабилета до 25 апреля стоимость авиабилета на рейсы Баку-Дубай-Баку составит всего 199 евро, включая все налоги и сборы. Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на лайнерах Airbus A319 и A320.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]