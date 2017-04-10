AZAL объявил о новой акции: авиарейс Баку-Дубай-Баку за 199 евро

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно.

"При покупке авиабилета до 25 апреля стоимость авиабилета на рейсы Баку-Дубай-Баку составит всего 199 евро, включая все налоги и сборы. Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на лайнерах Airbus A319 и A320.

Н.Аббасова