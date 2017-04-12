Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане

Кандидаты на получение стипендии мэра Москвы среди студентов азербайджанских вузов утверждены в среду на заседании Попечительского совета Азербайджана.
«Выплата стипендии мэра Москвы является важным элементом поддержки студентов, демонстрирующих отличную успеваемость в учебе», - заявил на заседании Попечительского совета в депутат Милли Меджлиса, глава Русской общины Азербайджана (РОА) Михаил Забелин.
РОА при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы провела заседание Попечительского совета по программе «Стипендия мэра Москвы» по итогам зимней сессии 2016-2017 учебного года.
Программа реализуется для студентов государственных вузов республики с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников Азербайджана, а также оказания содействия их обучению в вузах с преподаванием на русском языке.
В рамках указанной программы в ходе заседания осуществляется комплекс мероприятий по отбору в студенческой среде кандидатов в стипендиаты.
На заседании совета были утверждены 22 кандидатуры на получение стипендии мэра Москвы.
На ее получение могут претендовать студенты второго курса и старше по различным специальностям. Предпочтение отдается студентам-отличникам из малоимущих семей, принимающих активное участие в общественной жизни. Размер стипендии составляет 27 тыс. рублей в год.
Р.Бабаев
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