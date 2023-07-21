Ереван дал согласие на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

Армянская сторона согласна на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве.

"Армянская сторона дала согласие на проведение встречи в Москве на уровне глав МИД Армении и Азербайджана", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Она отметила, что другие подробности будут сообщены дополнительно.

Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве "в ближайшие дни".

15 июля МИД РФ заявил о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для согласования мирного договора.