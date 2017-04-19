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Дальнее зарубежье 19.04.2017 19:49

Рост цен на жилье в Лондоне замедлился до минимума за 5 лет в феврале

Рост цен на жилье в столице Великобритании в феврале 2017 года составил всего 0,1% к январю и 1,5% в годовом выражении, став минимальным с апреля 2012 года, сообщается в совместном исследовании компании Acadata и риэлторского агентства LSL Property Services Plc.

Отчет демонстрирует продолжение наметившейся ранее тенденции к снижению стоимости дорогой недвижимости и росту цен на дешевое жилье. Так, цены на жилую недвижимость в 11 самых престижных районах Лондона снизилась на 0,5% к январю, а стоимость домов в 11 самых дешевых районах - выросла на 0,4%.

В самых фешенебельных районах столицы, Челси и Кенсингтоне, где средняя цена дома превышает 2 млн фунтов, стоимость недвижимости понизилась на 2,6%.

По официальным данным, в марте в Англии и Уэльсе цены на дома выросли на 0,5% к февралю и на 3,3% к марту 2016 года, до 301,280 тыс. фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]