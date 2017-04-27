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ТЭК 27.04.2017 11:12

Совет ЕС и Европарламент договорились о мерах по минимизации последствий потенциального срыва поставок газа

Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по предложению о пересмотренном положении о мерах по обеспечению безопасности поставок газа, заявляют в Брюсселе.

Как сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС, это соглашение должно быть подтверждено Комитетом постоянных представителей государств-членов Евросоюза (Coreper).

"Главная цель регулирования, - объясняют в Брюсселе, - свести к минимуму воздействие потенциального срыва поставок газа путем улучшения сотрудничества между государствами-членами и, таким образом, способствовать улучшению функционирования внутреннего энергетического рынка".

Как считают в Совете ЕС, это предложение "воплощает в конкретные действия первое измерение Энергетического союза "Энергетическая безопасность, солидарность и доверие".

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]