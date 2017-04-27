Совет ЕС и Европарламент договорились о мерах по минимизации последствий потенциального срыва поставок газа

Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по предложению о пересмотренном положении о мерах по обеспечению безопасности поставок газа, заявляют в Брюсселе.

Как сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС, это соглашение должно быть подтверждено Комитетом постоянных представителей государств-членов Евросоюза (Coreper).

"Главная цель регулирования, - объясняют в Брюсселе, - свести к минимуму воздействие потенциального срыва поставок газа путем улучшения сотрудничества между государствами-членами и, таким образом, способствовать улучшению функционирования внутреннего энергетического рынка".

Как считают в Совете ЕС, это предложение "воплощает в конкретные действия первое измерение Энергетического союза "Энергетическая безопасность, солидарность и доверие".