Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах фармацевтики, туризма, услуг, спорта, АПК, производства продукции.
Вопросы сотрудничества в этих направлениях обсуждались в Эр-Рияде в четверг на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству, сообщает Минэкономики Азербайджана.
"На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сферах фармацевтики, туризма, услуг, спорта, АПК, производства продукции, проведения исследований с целью создания совместных предприятий, привлечение инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане. Кроме этого, был обсужден вопрос организации экспортной миссии из Азербайджана в Саудовскую Аравию", - отмечает Минэкономики.
По оценкам сторон, открытие в сентябре 2017 года авиарейса Баку-Джидда-Баку позволит расширить сотрудничество в сфере воздушного транспорта, увеличить взаимный турпоток.
Кроме этого, на заседании рабочей группы обсуждались сроки и повестка очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.
А.Азизов
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