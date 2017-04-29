В МВД Афганистана подтвердили захват талибами уезда Зебак

Власти Афганистана признали захват талибами стратегически важного населенного пункта в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан, на северо-востоке страны.

"Падение (уезда) Зебака - это временное явление. Но во время войны такие факты бывают. Не бывает так, чтобы вы на 100% в войне побеждали и чтобы успех всегда был на вашей стороне. Иногда бывает, когда вы концентрируете внимание на одном направлении, противник пользуется этим, активизируется на другом. В нынешнем году мы намерены очистить территории в тех провинциях, где противник был более активен в прошлом году. Кундуз, Баглан - в приоритете. Мы сфокусируем свое внимание на северных провинциях", - заявил в субботу в эфире телеканала Tolo News заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиб Дониш.

Он подтвердил, что стратегически важный уезд Зебак после ожесточенных боев был захвачен боевиками радикального движения Талибан. Таким образом, под полным контролем талибов в этой провинции находится теперь три уезда: Зебак, Вардудж и Ямган. Боевики частично контролируют также десяток других уездов.

По словам Н.Дониша, правительственные силы в настоящее время ведут боевые действия против боевиков на территории 15 провинций, операции идут в 25 населенных пунктах.

27 апреля радикальное движение Талибан объявило, что контролирует половину территории Афганистана. "Движение, для расширения сферы влияние будет использовать партизанскую тактику, групповые операции и целенаправленные теракты", - приводили афганские СМИ слова представителя Талибан.