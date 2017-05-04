Азерэнержи ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе - Fitch

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
«Азерэнержи ожидает, что тарифы на электричество и газ будут сохранены на стабильном уровне в краткосрочной перспективе», - отмечается в сообщении.
Согласно решению Тарифного совета Азербайджана, с 1 января 2017 года увеличена с 0,1 манат до 0,2 манат стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого превышает 1700 кубометров.
Розничная цена одного киловатт-часа электроэнергии для потребителей, чей месячный объем потребления превышает 300 киловатт/часов, с 1 декабря 2016 года была увеличена с 0,07 манат до 0,11 манат. Новые тарифы распространяются на часть потребления, превышающую установленные лимиты.
А.Ахундов
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