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ТЭК 04.05.2017 17:22

Азерэнержи ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе - Fitch

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Азерэнержи ожидает, что тарифы на электричество и газ будут сохранены на стабильном уровне в краткосрочной перспективе», - отмечается в сообщении.

Согласно решению Тарифного совета Азербайджана, с 1 января 2017 года увеличена с 0,1 манат до 0,2 манат стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого превышает 1700 кубометров.

Розничная цена одного киловатт-часа электроэнергии для потребителей, чей месячный объем потребления превышает 300 киловатт/часов, с 1 декабря 2016 года была увеличена с 0,07 манат до 0,11 манат. Новые тарифы распространяются на часть потребления, превышающую установленные лимиты.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, FITCH, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]