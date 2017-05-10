Сепаратизм в Карабахе и других точках привели к распаду СССР – Алиев

Сепаратистские тенденции в Нагорном Карабахе и других уголках СССР стали причиной распада Советского Союза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После отставки Гейдара Алиева (В 1987 году с поста заместителя председателя Совета Министров СССР – ИФ) начались проблемы Азербайджана. Не прошло и двух недель, армянские сепаратисты подняли вопрос о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Таким образом, была заложена основа нагорно-карабахской проблемы, был предпринят первый шаг»,- сказал И.Алиев на мероприятии, посвященном 94-летию со дня рождения Гейдара Алиева и торжественной церемонии по случаю 13-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева.

«К сожалению, тогдашнее руководство Советского Союза не ограничило деятельность сепаратистов и никак не отреагировало на их действия. В результате, эти тенденции привели к распаду Советского Союза»,- добавил он.

По мнению главы государства, причин распада СССР достаточно, но основной причиной была неверная национальная политика.

«СССР, в качестве большого государства существовал исключительно за счет правильно проводимой национальной политики. Но руководившие после 1985 года СССР лица, или не осознавали свою ответственность, или намерено предприняли ущербные шаги, среди которых отсутствие своевременного наказания сепаратистов Нагонного Карабаха. После карабахского конфликта возникли другие столкновения, что привело к распаду страны»,- сказал глава государства.

И.Алиев также отметил, что за кровавыми событиями 20 января 1990 года в Баку против азербайджанского народа также стоит тогдашний руководитель Советского Союза.

«К сожалению, по сегодняшний день он (Михаил Горбачев – ИФ) не привлечен к ответственности за это и другие преступления»,- отметил президент.

Ф.Исазаде