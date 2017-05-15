Бывший глава Пентагона считает, что при Трампе наблюдается ухудшение отношений между США и Россией

После вступления Дональда Трампа на пост президента США американо-российские отношения лишь ухудшаются, считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
"Как представляется, удивительным для многих является то, что после выборов в США отношения с Россией на деле только ухудшились", - заявил отставной чиновник телеканалу CBS.
Он отметил, что США "не идут ни на какие уступки" России, что показали итоги переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По мнению Р.Гейтса, вмешательство Москвы в американские выборы имели место, но они стали ответом на попытки США повлиять на избирательную кампанию российского президента в 2012 году, а также на американское участие в так называемых цветных революциях в странах Восточной Европы, Грузии и на Украине.
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