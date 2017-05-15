Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 21°

ТЭК 15.05.2017 16:38

Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего ограничения добычи, цена Brent выросла до $52,45 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:15 выросла на $1,41 (3,17%) - до $52,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,63 (3,41%) - до $49,47 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на заседании 25 мая, пишет MarketWatch.

"Продление соглашения о сокращении добычи - уже практические решенное дело, - отмечает главный экономист по сырьевому сектору SEB Markets Бьярн Шилдроп. - Сигналы, как от ОПЕК, так и от России, являются абсолютно четкими. Это в значительной мере сводит на нет неопределенность в отношении майского решения".

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности примерно на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) в течение первого полугодия, чтобы добиться снижения глобальных запасов нефти до среднего уровня за последние пять лет.

Статданные, опубликованные ОПЕК на прошлой неделе, показали, что, несмотря на сокращение добычи, запасы нефти в мире остаются повышенными. В первом квартале 2017 года объем запасов вырос на 31 млн баррелей - до 3 млрд баррелей, что на 276 млн баррелей выше среднего уровня за пятилетний период.

Эксперты прогнозируют, что продление соглашения о сокращении производства нефтедобывающими странами позволит устранить избыток запасов нефти к концу 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дорожает в понедельник на заявлениях министров РФ и Саудовской Аравии, Brent выше $51,6 Цены на нефть стабильны в пятницу, Brent держится у $50,8 за баррель Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне, Brent подорожала до $50,48 за баррель Цены на нефть восстанавливаются в среду, Brent торгуется у $49,3 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, цена Brent превысила $49 за баррель Цены на нефть продолжают резкое падение, цена Brent снизилась до $47,13 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]