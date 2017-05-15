Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего ограничения добычи, цена Brent выросла до $52,45 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:15 выросла на $1,41 (3,17%) - до $52,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,63 (3,41%) - до $49,47 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на заседании 25 мая, пишет MarketWatch.

"Продление соглашения о сокращении добычи - уже практические решенное дело, - отмечает главный экономист по сырьевому сектору SEB Markets Бьярн Шилдроп. - Сигналы, как от ОПЕК, так и от России, являются абсолютно четкими. Это в значительной мере сводит на нет неопределенность в отношении майского решения".

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности примерно на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) в течение первого полугодия, чтобы добиться снижения глобальных запасов нефти до среднего уровня за последние пять лет.

Статданные, опубликованные ОПЕК на прошлой неделе, показали, что, несмотря на сокращение добычи, запасы нефти в мире остаются повышенными. В первом квартале 2017 года объем запасов вырос на 31 млн баррелей - до 3 млрд баррелей, что на 276 млн баррелей выше среднего уровня за пятилетний период.

Эксперты прогнозируют, что продление соглашения о сокращении производства нефтедобывающими странами позволит устранить избыток запасов нефти к концу 2017 года.