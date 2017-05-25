Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы желаем им восстановления добычи, в основном из-за соображений безопасности в стране", - сказал министр, отметив, что это решение поддерживается "всеми из нас".

Х.аль-Фалих также отметил, что Египет и Туркмения хотели бы принять участие в сделке по сокращению добычи.

"Мы разговаривали с Египтом и Туркменией - они дали понять, что хотели бы присоединиться, но сегодня они не с нами", - добавил министр.