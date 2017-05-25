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ТЭК 25.05.2017 13:05

Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении о сокращении добычи

Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы желаем им восстановления добычи, в основном из-за соображений безопасности в стране", - сказал министр, отметив, что это решение поддерживается "всеми из нас".

Х.аль-Фалих также отметил, что Египет и Туркмения хотели бы принять участие в сделке по сокращению добычи.

"Мы разговаривали с Египтом и Туркменией - они дали понять, что хотели бы присоединиться, но сегодня они не с нами", - добавил министр.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]