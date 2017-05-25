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Бизнес и законодательство 25.05.2017 13:38

Anglo Asian Mining планирует в 2017г добыть до 58 тыс. унций золота в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует в 2017 году добыть от 52 тыс. до 58 тыс. унций чистого золота, отмечается в отчете компании за 2016 год.

"Прогноз на этот год варьируется от 64 тыс. до 72 тыс. унций в золотом эквиваленте, из которых от 52 тыс. до 58 тыс. унций придется на золото. Добыча меди ожидается в объеме от 2 тыс. до 2,4 тыс. тонн", - подчеркивает компания.
По данным отчета, в 2016 году Anglo Asian Mining было добыто в Азербайджане драгметаллов в объеме 72,304 тыс. унции в золотом эквиваленте. При этом добыча золота составила 65,394 тыс. унций (спад на 9% по сравнению с показателем 2015г), меди - 1,941 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Спад добычи золота в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года обусловлен тем, что компания в феврале текущего года остановит добычу на месторождении Гадир (для подземной разведки и прокладки туннелей) и во втором квартале остановит добычу на месторождении Гедабек (в связи с наличием обширных запасов руды для обработки). Добыча золота на обоих месторождениях возобновится в 2018 году.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений золота. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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