Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу золота на 16%, серебра - на 50%

Добыча золота в Азербайджане в январе-октябре 2023 года составила 2 тыс. 507,9 кг, что на 16,4% меньше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Добыча серебра за отчетный период составила 3 тыс. 762,2 кг (спад на 49,9%).
В ноябре добыча золота составила 376,7 кг (в октябре - 399,3 кг), серебра – 372 кг (в октябре - 362,1 кг).
Добытое золото и серебро переданы на переработку.
По данным статистики, на 1 декабря 2023 года на складах компаний-производителей имеется 234,8 кг добытого золота, серебра – 621,8 кг.
В настоящее время в Азербайджане добычей драгметаллов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Б.Рустамбеков
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