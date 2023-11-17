Азербайджан в январе-октябре сократил добычу золота на 17%, серебра - на 39%

Добыча золота в Азербайджане в январе-октябре 2023 года составила 2 тыс. 131,2 кг, что на 16,6% меньше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 3 тыс. 390,2 кг (спад на 39,2%).

В октябре добыча золота составила 399,3 кг (в сентябре - 356,2 кг), серебра – 362,1 кг (в сентябре - 311,3 кг).

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 ноября 2023 года на складах компаний-производителей имеется 287,8 кг добытого золота, серебра – 389,2 кг.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметаллов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Б.Рустамбеков