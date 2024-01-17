Добыча золота в Азербайджане в 2024г превысит 3 тонны

Добыча золота в 2024 году составит 3 тыс. 83,5 кг, меди – 4 тыс. 831,1 т, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2025-2026гг в Азербайджане ожидается рост производства золота. В частности, в 2025 году производство золота ожидается на уровне 3 тыс. 108,4 кг, в 2026 году – 3 тыс. 124 кг.

Добыча меди в 2025–2026 годах прогнозируется в объеме 5,3 тыс. т в год.

Как сообщалось ранее, добыча золота в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составила 2 тыс. 507,9 кг, что на 16,4% меньше показателя 11 месяцев 2022 год

В 2022 году добыча золота в Азербайджане составила 3 тыс. 174,7 кг, что на 5,3% меньше показателя 2021 года.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметалов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Н.Аббасова