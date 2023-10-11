Азербайджан в январе-сентябре сократил добычу золота на 23%, серебра - на 40%

Добыча золота в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составила 1 тыс. 731,9 кг, что на 23% меньше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Добыча серебра за отчетный период составила 3 тыс. 28,1 кг (спад на 39,9%).
В сентябре добыча золота составила 356,2 кг (в августе - 193,7 кг), серебра – 311,3 кг (в августе - 331,4 кг).
Добытое золото и серебро переданы на переработку.
По данным статистики, на 1 октября 2023 года на складах компаний-производителей имеется 154,2 кг добытого золота, серебра – 66 кг.
В настоящее время в Азербайджане добычей драгметаллов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Б.Рустамбеков
Алиев и Путин обсудят в Бишкеке интеграцию карабахских армян и деятельность РМК
Заявления Пашиняна о необходимости делимитации границ на основе несуществующей карты лишены логики – МИД Азербайджана
80% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
Минобразования Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на капремонт школы в Ширване
ГАТ направит 350 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Лондоне
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Число людей в мире с состоянием от $100 млн выросло вдвое с 2003 года
Премьер Ирака заявил о планах привлечь иностранцев к разработке месторождений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества
«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире