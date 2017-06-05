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СНГ 05.06.2017 16:48

Узбекский лидер поддерживает идею лишения "ярых" экстремистов гражданства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступает за разработку механизма лишения членов экстремистских религиозных организаций гражданства, сообщают в понедельник национальные СМИ.

"Если нам нужен мирный завтрашний день, мне должны направить предложения об исключении из гражданства ярых экстремистов", - сказал глава государства в минувшие выходные в ходе встречи с активом Андижанской области (Ферганская долина).

Президент отметил важность активного вовлечения госорганов и представителей общественности с работу с родственниками тех, кто оказался втянут в экстремистские течения.

По его словам, нельзя выталкивать из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью.

"Напротив, тех, кто ошибся, надо возвращать с ошибочного пути, возвращать в общество. А вот ярых экстремистов, которые не свернут с избранного пути, нужно лишить гражданства, я готов к этому", - сказал Ш.Мирзиеев.

К настоящему времени в Узбекистане не были обнародованы решения главы государства, связанные с лишением гражданства за экстремизм.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]