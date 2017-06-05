Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступает за разработку механизма лишения членов экстремистских религиозных организаций гражданства, сообщают в понедельник национальные СМИ.

"Если нам нужен мирный завтрашний день, мне должны направить предложения об исключении из гражданства ярых экстремистов", - сказал глава государства в минувшие выходные в ходе встречи с активом Андижанской области (Ферганская долина).

Президент отметил важность активного вовлечения госорганов и представителей общественности с работу с родственниками тех, кто оказался втянут в экстремистские течения.

По его словам, нельзя выталкивать из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью.

"Напротив, тех, кто ошибся, надо возвращать с ошибочного пути, возвращать в общество. А вот ярых экстремистов, которые не свернут с избранного пути, нужно лишить гражданства, я готов к этому", - сказал Ш.Мирзиеев.

К настоящему времени в Узбекистане не были обнародованы решения главы государства, связанные с лишением гражданства за экстремизм.