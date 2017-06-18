Глава МИД Армении посетил Катар

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян с краткосрочным визитом посетил Доху, где встретился с главой МИД Катара Мохаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Э.Налбандян передал послание президента Армении и обсудил процесс выполнения договоренностей, достигнутых во время визита Сержа Саргсяна в Катар.

Стороны также обсудили сложившуюся вокруг Катара ситуацию.

Э.Налбандян отметил, что все проблемы необходимо решать путём диалога.