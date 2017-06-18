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Регион 18.06.2017 18:45

Глава МИД Армении посетил Катар

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян с краткосрочным визитом посетил Доху, где встретился с главой МИД Катара Мохаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Э.Налбандян передал послание президента Армении и обсудил процесс выполнения договоренностей, достигнутых во время визита Сержа Саргсяна в Катар.

Стороны также обсудили сложившуюся вокруг Катара ситуацию.

Э.Налбандян отметил, что все проблемы необходимо решать путём диалога.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАТАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]