Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8952 RUR   0.0285 GBR   2.1501 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 26° 23 Июн 19° 28° 24 Июн 21° 28°

АПК 21.06.2017 11:01

Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-апреле увеличился в 4,3 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле 2017 года составил 37 тыс. 953,2 тонн, что в 4,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $10 млн 886,9 тыс. (рост в 3,2 раза)", - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-апреле 2017 года в Азербайджан импортировано 7 тыс. 150,9 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 92,1%) на сумму $1 млн 309,4 тыс. (спад на 73%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 6 тыс. 694,5 тонн (спад на 30,8%) на сумму $7 млн 569,5 тыс. (спад на 35,7%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 88 тыс. 813,7 тонн продукции сталепроката (рост на 6,3%) на $54 млн 560,5 тыс., брусков из черных металлов – 27 тыс. 490,7 тонн (рост на 0,3%) на $15 млн 25,9 тыс., угольников из черных металлов – 11 тыс. 814,9 тонн (рост на 38,4%) на $8 млн 127 тыс., труб из черных металлов – 27 тыс. 462,4 тонн (спад на 74,6%) на $41 млн 66,9 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ


Похожие новости


Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I квартале увеличился в 4,2 раза Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-феврале увеличился в 4,3 раза Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе увеличился в 6 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]