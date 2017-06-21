Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-апреле увеличился в 4,3 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле 2017 года составил 37 тыс. 953,2 тонн, что в 4,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $10 млн 886,9 тыс. (рост в 3,2 раза)", - отметили в Госкомстате.
Кроме того, в январе-апреле 2017 года в Азербайджан импортировано 7 тыс. 150,9 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 92,1%) на сумму $1 млн 309,4 тыс. (спад на 73%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 6 тыс. 694,5 тонн (спад на 30,8%) на сумму $7 млн 569,5 тыс. (спад на 35,7%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 88 тыс. 813,7 тонн продукции сталепроката (рост на 6,3%) на $54 млн 560,5 тыс., брусков из черных металлов – 27 тыс. 490,7 тонн (рост на 0,3%) на $15 млн 25,9 тыс., угольников из черных металлов – 11 тыс. 814,9 тонн (рост на 38,4%) на $8 млн 127 тыс., труб из черных металлов – 27 тыс. 462,4 тонн (спад на 74,6%) на $41 млн 66,9 тыс.
Н.Аббасова
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