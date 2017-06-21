Натовский самолет не представлял угрозы самолету Шойгу и был от него на безопасном расстоянии - источник в альянсе

Самолет НАТО, сблизившийся с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, действовал по рутинной схеме, сообщили в среду "Интерфаксу" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Наши действия были рутинными. Как правило, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они идентифицируют его визуально, сохраняя безопасное расстояние все время. Выполнив задачу, самолеты НАТО уходят в сторону. Это стандартная процедура. Все наши пилоты ведут себя безопасным и ответственным образом", - сообщил агентству ответственный сотрудник аппарата альянса.

Он пояснил, что на прошлой неделе НАТО отметила "необычно большое количество российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем", в том числе стратегические бомбардировщики, истребители, разведывательные, транспортные и другие самолеты.

"Как и при обычной практике, когда неизвестный самолет приближается к натовскому воздушному пространству, самолеты НАТО и национальные воздушные силы поднялись в воздушное пространство, чтобы отслеживать этот полет", - прокомментировал источник.

По его словам, вопросы о том, кто был на борту, следует адресовать российским властям.