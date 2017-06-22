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Регион 22.06.2017 19:15

Парламент Грузии в I чтении принял проект новой конституции страны

Парламент Грузии в четверг на внеочередной сессии принял в первом чтении проект новой конституции, в голосовании приняли участие только представители парламентского большинства - 115 депутатов.

Как заявил на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе, рассмотрение проекта новой конституции во втором чтении продолжится в пятницу 23 июня, а окончательно в третьем чтении парламентарии утвердят конституцию в октябре, после получения от Венецианской комиссии соответствующих рекомендаций.

Со своей стороны оппозиционные фракции отказались участвовать в рассмотрении проекта новой конституции, мотивируя свое решение неподготовленностью документа и его "антидемократическим" содержанием.

Согласно новой Конституции Грузия становится парламентской республикой.

Главные статьи новой Конституции, вызвавшие протест оппозиции стали система выборов по пропорциональным спискам, которая будет задействована не с 2020, а с 2024 года, и процедура избрания президента не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.

Комментируя состоявшееся голосование, президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал депутатов не принимать новую конституцию, которая не имеет поддержки в политических кругах и обществе.

"Я хочу обратиться к депутатам - не проявляйте насилия своими пультами над политическим процессом. Начиная с 1995 года, все изменения в конституцию вносились без согласия с другими, только одной партией. К сожалению, это продолжается и сегодня. Принимать конституцию, используя силу, без согласия - неверный шаг", - сказал Г.Маргвелашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]