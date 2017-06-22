Парламент Грузии в I чтении принял проект новой конституции страны

Парламент Грузии в четверг на внеочередной сессии принял в первом чтении проект новой конституции, в голосовании приняли участие только представители парламентского большинства - 115 депутатов.
Как заявил на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе, рассмотрение проекта новой конституции во втором чтении продолжится в пятницу 23 июня, а окончательно в третьем чтении парламентарии утвердят конституцию в октябре, после получения от Венецианской комиссии соответствующих рекомендаций.
Со своей стороны оппозиционные фракции отказались участвовать в рассмотрении проекта новой конституции, мотивируя свое решение неподготовленностью документа и его "антидемократическим" содержанием.
Согласно новой Конституции Грузия становится парламентской республикой.
Главные статьи новой Конституции, вызвавшие протест оппозиции стали система выборов по пропорциональным спискам, которая будет задействована не с 2020, а с 2024 года, и процедура избрания президента не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.
Комментируя состоявшееся голосование, президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал депутатов не принимать новую конституцию, которая не имеет поддержки в политических кругах и обществе.
"Я хочу обратиться к депутатам - не проявляйте насилия своими пультами над политическим процессом. Начиная с 1995 года, все изменения в конституцию вносились без согласия с другими, только одной партией. К сожалению, это продолжается и сегодня. Принимать конституцию, используя силу, без согласия - неверный шаг", - сказал Г.Маргвелашвили.
ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»
Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"
Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат
Азербайджан повысит лимит внешних заимствований в 9 раз в связи с выпуском евробондов в рамках оздоровления МБА
Правительство Азербайджана предлагает увеличить дефицит госбюджета-2017 до 1,8% ВВП
Азербайджан оказал гуманитарную помощь 4 странам, столкнувшимся с голодом - МИД
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»