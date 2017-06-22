Туск прогнозирует продление санкций ЕС против России

Лидеры стран ЕС вечером в четверг ознакомятся с процессом имплементации минских договоренностей по Украине, что впоследствии откроет путь к продлению экономических санкций против РФ, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
На пресс-конференции в Брюсселе он отметил, что лидеры ФРГ и Франции ознакомят коллег с ситуацией вокруг минских договоренностей.
"Это, как ожидается, позволит нам потом продлить санкции на шесть месяцев", - отметил Д.Туск.
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