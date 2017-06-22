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Дальнее зарубежье 22.06.2017 20:19

Туск прогнозирует продление санкций ЕС против России

Лидеры стран ЕС вечером в четверг ознакомятся с процессом имплементации минских договоренностей по Украине, что впоследствии откроет путь к продлению экономических санкций против РФ, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

На пресс-конференции в Брюсселе он отметил, что лидеры ФРГ и Франции ознакомят коллег с ситуацией вокруг минских договоренностей.

"Это, как ожидается, позволит нам потом продлить санкции на шесть месяцев", - отметил Д.Туск.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]