Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн

Суд Шанхая вынес приговор в отношении компании Yishidun International Trading, которой владеют два гражданина России, обязав ее выплатить $101 млн, сообщает агентство Bloomberg. Приговор стал первым в Китае в отношении компании, занимающейся высокочастотным трейдингом.
Суд признал, что компания нелегально подключилась к информационной системе биржи China Financial Futures Exchange в 2015 году, и в июне-июле того года получила незаконную прибыль в размере 389 млн юаней за счет преимущества в скорости получения информации.
Yishindun была оштрафована на 300 млн юаней ($44 млн) за манипулирование на китайском рынке фьючерсных контрактов и обязана вернуть незаконно полученную прибыль.
Один из руководителей компании Гао Янь был приговорен к трем годам тюрьмы условно и оштрафован на 1 млн юаней, другой директор, Лян Цзэчжун, получил условный срок на 2,5 года и штраф в 800 тыс. юаней.
Власти Китая называют высокочастотный трейдинг в числе причин обвала фьючерсного рынка страны в 2015 году, когда его капитализация рухнула на $5 трлн.
Yishidun была учреждена в Гонконге в 2012 году Георгием Зарей и Антоном Мурашовым, сообщает FT.
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев
Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев
Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования
Facebook разработает новые сервисы, которые помогут объединить людей по всему миру - Цукерберг
Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Литовский суд через две недели огласит приговор россиянину, обвиняемому в шпионаже
Подавляющему большинству россиян интересна "прямая линия" с президентом, они считают ее нужной - опрос
Клубника и малина в Великобритании могут подорожать на 50% из-за Brexit - эксперты
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»