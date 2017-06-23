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Финансы 23.06.2017 14:50

Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн

Суд Шанхая вынес приговор в отношении компании Yishidun International Trading, которой владеют два гражданина России, обязав ее выплатить $101 млн, сообщает агентство Bloomberg. Приговор стал первым в Китае в отношении компании, занимающейся высокочастотным трейдингом.

Суд признал, что компания нелегально подключилась к информационной системе биржи China Financial Futures Exchange в 2015 году, и в июне-июле того года получила незаконную прибыль в размере 389 млн юаней за счет преимущества в скорости получения информации.

Yishindun была оштрафована на 300 млн юаней ($44 млн) за манипулирование на китайском рынке фьючерсных контрактов и обязана вернуть незаконно полученную прибыль.

Один из руководителей компании Гао Янь был приговорен к трем годам тюрьмы условно и оштрафован на 1 млн юаней, другой директор, Лян Цзэчжун, получил условный срок на 2,5 года и штраф в 800 тыс. юаней.

Власти Китая называют высокочастотный трейдинг в числе причин обвала фьючерсного рынка страны в 2015 году, когда его капитализация рухнула на $5 трлн.

Yishidun была учреждена в Гонконге в 2012 году Георгием Зарей и Антоном Мурашовым, сообщает FT.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ТРЕЙДЕРЫ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]