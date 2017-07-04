Венгрия проявила заинтересованность в продлении контракта на поставки российского природного газа после 2019 года

Венгрия заинтересована в продлении контракта на поставки российского природного газа, сообщила глава Минздрава России, председатель российской части Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) Вероника Скворцова.
"Взаимно выгодным является сотрудничество в рамках поставок российского природного газа в Венгрию в рамках долгосрочных контрактов до конца 2019 года. Венгерская сторона проявила заинтересованность в рассмотрении перспектив дальнейшего взаимодействия в этой области уже после 2019 года", - сказала В.Скворцова на заседании МПК во вторник.
"Мы рассчитываем на прогрессивные и конструктивные переговоры", - отметила она.
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