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СНГ 04.07.2017 16:45

Газпром начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 20 декабря 2019г

"Газпром"и CNPC подписали соглашение о дате начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

"В рамках переговоров сегодня подписано соглашение между "Газпромом" и нашим китайским партнером CNPC о дате начала поставок газа по "Силе Сибири". Это 20 декабря 2019 года", - сказал он.

"Газпром", как и наши китайские партнеры, реализует проект строго по графику, и, даже могу сказать, с определенным опережением. Это касается и строительства линейной части газопровода и освоения Чаяндинского месторождения", - уточнил глава трубопроводной компании.

"Нет сомнений, что 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай", - добавил руководитель "Газпрома".

"Если говорить об объемах строительства, которых мы на сегодняшний день уже достигли, у нас полностью завершено строительство 800 км, сварено в нитку 1050 км, до 2019 года, соответственно, оставшиеся объемы из 2156 км построим", - отметил А.Миллер.

Он напомнил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет уровень потребления газа в Китае выйдет на 300 млрд кубометров в год.

По его словам, стороны обсуждают новые поставки российского газа в Китай. "Сегодня на полях переговоров мы с нашими китайскими партнерами обсуждали подписание до конца 2017 года основных условий поставки российского газа из района Дальнего Востока. Сегодня в рамках этих переговоров уже определены объемы и обозначены сроки реализации такого проекта. Мы договорились о том, что осенью этого года переговоры перейдут в заключительную, завершающую стадию, и проект поставок газа из района Дальнего Востока станет продолжением восточного маршрута поставок газа из России в Китай. Когда подпишем основные условия, мы не скажем, но сегодня абсолютно конкретные цифры уже обозначены в рамках переговоров", - добавил А.Миллер.

Проектная мощность "Силы Сибири" составляет 38 млрд куб. метров газа в год.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ, 3


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]