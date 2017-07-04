Документ о допуске на рынок Китая всех зерновых культур из РФ в финальной стадии согласования - Путин

Россия и Китай обсудили вопросы доступа российской мясной продукции на рынок Китая, согласование документа о допуске зерновых культур из РФ находится в финальной стадии согласования, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Мы видим значительные возможности в сотрудничестве в области сельского хозяйства. В прошлом году объем экспорта российской аграрной продукции вырос на 17% и достиг $1,6 млрд", - сказал В.Путин.

"Кроме того приняты решения об увеличении поставок российской пшеницы, в финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур", - добавил президент.

"Обсужден также вопрос об отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства", - сообщил В.Путин