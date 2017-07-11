Алиев принял в Баку главу Госкомитета по религии и муфтия Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник главу Госкомитета по работе с религиозными структурами при Кабмине Узбекистана Артукбека Юсупова, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, глава государства принял главу Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмобхона Алимова.

Ф.Исазаде