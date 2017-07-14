Багдад и Баку имеют полное взаимопонимание в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом – иракский дипломат

Временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли отмечает успешное сотрудничество Багдада и Баку в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.
"Азербайджан и Ирак имеют хорошие отношения в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В этом направлении у нас полное взаимопонимание", - сказал Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли на пресс-конференции в пятницу.
Он также отметил, что иракская сторона приветствует меры, предпринимаемые силами безопасности двух стран в борьбе с террором.
Ф.Исазаде
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