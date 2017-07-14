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Внешняя политика 14.07.2017 12:15

Багдад и Баку имеют полное взаимопонимание в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом – иракский дипломат

Временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли отмечает успешное сотрудничество Багдада и Баку в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.
"Азербайджан и Ирак имеют хорошие отношения в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В этом направлении у нас полное взаимопонимание", - сказал Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли на пресс-конференции в пятницу.
Он также отметил, что иракская сторона приветствует меры, предпринимаемые силами безопасности двух стран в борьбе с террором.

Ф.Исазаде


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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАК, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]