Прага и Баку готовят соглашения по сотрудничеству в сферах здравоохранения и высшего образования – дипломат

Меморандумы о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сферах здравоохранения и высшего образования готовится к подписанию между Баку и Прагой, заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.
«Идет подготовка к подписанию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения, затрагивающего, в том числе курортные зоны двух стран», - сказал В.Пивонька в среду на пресс-конференции.
По его словам, недавно с визитом Баку посетил замминистра здравоохранения Чехии. "Он встретился с министром здравоохранения Азербайджана, пригласил его посетить с визитом Прагу. Азербайджанский министр, в свою очередь, сделал предложение к своему чешскому коллеге посетить Баку», - подчеркнул В.Пивонька.
Также стороны работают над подготовкой Меморандума о сотрудничестве в сфере высшего образования, предусматривающий, в том числе обмен специалистами.
«Кроме того, в октябре ожидается визит делегации чешских сенаторов в Азербайджан», - отметил дипломат.
Р.Бабаев
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