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Бизнес и законодательство 21.07.2017 15:55

Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-мае увеличился в 5,4 раза, цемента – сократился на 31%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-мае 2017 года составил 69 тыс. 950,9 тонн, что в 5,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $18 млн 973 тыс. (рост в 3,9 раза)", - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-мае 2017 года в Азербайджан импортировано 11 тыс. 952,8 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 91,5%) на сумму $2 млн 310,1 тыс. (спад на 64,9%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 8 тыс. 804,9 тонн (спад на 31,1%) на сумму $9 млн 924 тыс. (спад на 34,4%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 110 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 5,6%) на $68 млн 524,1 тыс., брусков из черных металлов – 43 тыс. 151,8 тонн (рост на 28,4%) на $22 млн 419,2 тыс., угольников из черных металлов – 15 тыс. 419,8 тонн (рост на 35,1%) на $10 млн 896,2 тыс., труб из черных металлов – 41 тыс. 15,9 тонн (спад на 67,5%) на $60 млн 804,7 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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