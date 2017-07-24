Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с

Выполнение всеми участниками сделки по сокращению добычи нефти, в том числе и отстающими, своих обязательств на 100% обеспечит дополнительное снижение производства нефти еще на 200 тыс. баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "России24" (ВГТРК).

"Мы считаем, что те страны, которые еще до конца не исполняют своих обязательств, выполнят их на 100%, то это будет дополнительным эффектом. По нашей оценке, это должно дать около 200 тыс. баррелей к текущему сокращению", - сказал он.