Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с

Выполнение всеми участниками сделки по сокращению добычи нефти, в том числе и отстающими, своих обязательств на 100% обеспечит дополнительное снижение производства нефти еще на 200 тыс. баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "России24" (ВГТРК).
"Мы считаем, что те страны, которые еще до конца не исполняют своих обязательств, выполнят их на 100%, то это будет дополнительным эффектом. По нашей оценке, это должно дать около 200 тыс. баррелей к текущему сокращению", - сказал он.
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