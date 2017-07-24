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ТЭК 24.07.2017 18:33

Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с

Выполнение всеми участниками сделки по сокращению добычи нефти, в том числе и отстающими, своих обязательств на 100% обеспечит дополнительное снижение производства нефти еще на 200 тыс. баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "России24" (ВГТРК).

"Мы считаем, что те страны, которые еще до конца не исполняют своих обязательств, выполнят их на 100%, то это будет дополнительным эффектом. По нашей оценке, это должно дать около 200 тыс. баррелей к текущему сокращению", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]