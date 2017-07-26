Китай является большим конкурентом для США, нежели Россия - директор ЦРУ

Благодаря сильной экономике и растущей военной мощи Китай является для США более значительным конкурентом, чем Россия и Иран, считает директор ЦРУ Майк Помпео.

"Сложно выбирать между Китаем, Россией и Ираном, если начистоту... Я выбрал бы Китай. Они построили настоящую экономику, которая, в отличие от российской, не живет и не умирает от количества выкаченной нефти", - заявил он в среду в интервью газете "Вашингтон фри бикон".

"Я думаю, что Китай способен составить самую большую конкуренцию Америке из этих (стран - ИФ)", - добавил глава ЦРУ.

"(Действия Китая - ИФ) направлены на противостояние проявлениям силы США", - сказал М.Помпео.

Говоря на тему технических программ, он заявил, что китайская сторона "вероятно, пытается украсть или превзойти" американские технологии.

"Чаще всего, (они делают - ИФ) и то, и другое", - добавил М.Помпео.