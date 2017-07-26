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Дальнее зарубежье 26.07.2017 19:18

Китай является большим конкурентом для США, нежели Россия - директор ЦРУ

Благодаря сильной экономике и растущей военной мощи Китай является для США более значительным конкурентом, чем Россия и Иран, считает директор ЦРУ Майк Помпео.

"Сложно выбирать между Китаем, Россией и Ираном, если начистоту... Я выбрал бы Китай. Они построили настоящую экономику, которая, в отличие от российской, не живет и не умирает от количества выкаченной нефти", - заявил он в среду в интервью газете "Вашингтон фри бикон".

"Я думаю, что Китай способен составить самую большую конкуренцию Америке из этих (стран - ИФ)", - добавил глава ЦРУ.

"(Действия Китая - ИФ) направлены на противостояние проявлениям силы США", - сказал М.Помпео.

Говоря на тему технических программ, он заявил, что китайская сторона "вероятно, пытается украсть или превзойти" американские технологии.

"Чаще всего, (они делают - ИФ) и то, и другое", - добавил М.Помпео.

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Тэги: США, ЦРУ, КИТАЙ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]