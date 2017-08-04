Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в январе-июле 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%, до 2 млрд 7 тыс. манатов, отмечается в сообщении Минтруда.

«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 1 млрд 183,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2016г - на 8,7%). При этом 63,9% этих доходов - 755,9 млн манатов (рост на 11,2%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 105%», - говорится в информации.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.

Н.Аббасова