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Социум 04.08.2017 13:29

Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в январе-июле 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%, до 2 млрд 7 тыс. манатов, отмечается в сообщении Минтруда.

«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 1 млрд 183,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2016г - на 8,7%). При этом 63,9% этих доходов - 755,9 млн манатов (рост на 11,2%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 105%», - говорится в информации.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]