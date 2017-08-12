Трамп и Си Цзиньпин согласны с тем, что КНДР должна прекратить эскалацию напряженности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в субботу подчеркнули необходимость отказа КНДР от шагов, усиливающих напряженность на Корейском полуострове, говорится в коммюнике Белого дома.
"Лидеры подчеркнули, что недавнее одобрение СБ ООН резолюции в отношении КНДР - необходимый шаг для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении.
"Президент Трамп и председатель Си Цзиньпин согласны, что КНДР должна прекратить провокационные шаги, усиливающие напряженность", - подчеркивают в Белом доме.
В коммюнике говорится о крепких отношениях, сформировавшихся между лидерами США и КНР, которые "как мы надеемся, приведут к мирному решению проблемы Северной Кореи".
Ранее в субботу Д.Трамп заявил, что рассматривает вопрос о введении дополнительных мощных санкций против КНДР.
"Мы рассматриваем вопрос о дополнительных санкциях", - сказал он журналистам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, добавив, что речь идет об "очень сильных" ограничительных мерах.
По сообщению телеканала Си-Эн-Эн, президент подчеркнул, что видит шанс найти выгодный всем вариант решения северокорейской проблемы, но в то же время не исключил, что США придется прибегнуть к иным, менее привлекательным методам.
"Может произойти много всего хорошего, но в то же время не исключено, что мы можем прибегнуть к "плохому" решению", - сказал он.
На уточняющий вопрос о том, намекает ли он на возможность войны, Д.Трамп ответил: "Я думаю, вы сами знаете ответ на ваш вопрос".
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