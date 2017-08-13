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Регион 13.08.2017 17:20

Оползень отрезал от внешнего мира три села на севере Грузии

Оползень, сошедший утром в воскресенье на дорогу в ущелье реки Лухуни в высокогорной части региона Рача на севере Грузии, создал серьезные проблемы жителям трех сел на территории Амбролаурского муниципалитета, фактически отрезав их от внешнего мира.

Как сообщают грузинские СМИ, сошедшая с горы земляная масса с большими камнями полностью перекрыла участок дороги, ведущей к селам Лихети, Абари и Урави, в результате чего проживающие в них около 900 семей, оказались запертыми в ущелье.

По словам местных жителей, очистительные работы уже начаты, однако, их затрудняет продолжающийся камнепад.

Как заявил журналистам глава администрации Амбролаурского муниципалитета Малхаз Ломтадзе, пока трудно сказать, когда удастся восстановить дорогу для движения автотранспорта.

"Очистительные работы идут, но сошла большая горная масса, и ее расчистку осложняет то, что с горы и сейчас продолжают падать камни", - сказал М.Ломтадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ДОРОГА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]