В Западной Грузии из-за ливня сошли оползни, ведутся поиски подростка, разрушены жилые дома

В регионе Гурия Западной Грузии в результате непрекращающегося ливня разрушены десять жилых домов, повреждены мосты и дороги, ищут пропавшего подростка, сообщил в пятницу журналистам мэр Ланчхутского муниципалитета Александр Саришвили.
"Непрекращающийся ливень вызвал оползневые процессы в нескольких селах. Особо пострадало село Джиханджири, где ищут пропавшего подростка. На этот час мы знаем о десяти разрушенных оползнем домах", - сказал мэр.
Он также сообщил о непрекращающемся ливне, который не позволяет пока полноценно приступить к восстановительным работам и оценить масштабы ущерба, нанесенного стихией.
Тяжелая ситуация и приморском городе Кобулети, где из-за ливня в ночь на пятницу подтопило первые этажи жилых домов.
В начале августа в регионе Рача на горном курорте Шови сошел оползень, который унес жизни 31 человека, поиски еще двоих подростков продолжаются.
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