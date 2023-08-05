После схода оползня на горном курорте в Грузии найдены тела 17 погибших

Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Онском муниципалитете Грузии увеличилось до 17, сообщил в субботу вечером журналистам руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.
По его словам, тела погибших спасатели находили в субботу на территории, где обнаружены фрагменты снесенных 3 августа оползнем коттеджей.
Ранее в субботу Мгебришвили сообщил, что на данном этапе идентифицированы тела семи человек.
Согласно данным МВД Грузии, пока официально пропавшими числятся 18 человек.
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