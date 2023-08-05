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Происшествия 05.08.2023 23:21

После схода оползня на горном курорте в Грузии найдены тела 17 погибших

Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Онском муниципалитете Грузии увеличилось до 17, сообщил в субботу вечером журналистам руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

По его словам, тела погибших спасатели находили в субботу на территории, где обнаружены фрагменты снесенных 3 августа оползнем коттеджей.

Ранее в субботу Мгебришвили сообщил, что на данном этапе идентифицированы тела семи человек.

Согласно данным МВД Грузии, пока официально пропавшими числятся 18 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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