После схода оползня на горном курорте в Грузии найдены тела 17 погибших

Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Онском муниципалитете Грузии увеличилось до 17, сообщил в субботу вечером журналистам руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили. По его словам, тела погибших спасатели находили в субботу на территории, где обнаружены фрагменты снесенных 3 августа оползнем коттеджей. Ранее в субботу Мгебришвили сообщил, что на данном этапе идентифицированы тела семи человек. Согласно данным МВД Грузии, пока официально пропавшими числятся 18 человек.

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