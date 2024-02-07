Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8274 RUR   0.0188 GBR   2.134 TRY   0.0556

Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 73.31 +0.53 Brent 78.59 +0.60

Регион 07.02.2024 23:03

Число жертв схода оползня на западе Грузии увеличилось до восьми человек

В результате схода оползня в Багдатском муниципалитете (край Имеретия) на западе Грузии погибли восемь человек, сообщили в среду вечером журналистам в МВД Грузии.

Утром в среду сообщалось о гибели трех человек.

По данным МВД, на данном этапе на месте схода оползня в селе Нергети продолжаются поисково-спасательные мероприятия, ведется поиск одного пропавшего.

В ночь на среду оползень сошел в селе Нергети. Под слоем грунта и горных пород оказалось несколько жилых домов.

В среду Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии сообщило, что зарождение и активизация оползневого процесса камнеоползневого типа произошло на правом склоне долины у реки Ханисцкали. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности.

По данным агентства, высота срыва плато составила 30 метров, ширина оползня в верхней части - 20-25 метров, в нижней части - 90-100 метров. Ориентировочный объем вошедшей в динамику оползневой массы составляет 150 тыс. кубометров.

"Наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, зарождение и активизация оползневого процесса в основном связаны с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-6-7 февраля. Оползень полностью разрушил четыре жилых дома", - сказано в сообщении.

В минувший вторник в Грузии также в результате оползня и схода лавины в Аджарии погибли два человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


В Западной Грузии из-за ливня сошли оползни, ведутся поиски подростка, разрушены жилые дома Число жертв в Грузии на месте схода оползня увеличилось до 21 После схода оползня на горном курорте в Грузии найдены тела 17 погибших Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 12, продолжается поиск еще более 20 пропавших 11 человек погибли из-за схода крупного оползня в Грузии В Грузии 7 августа объявлен днем траура по погибшим в результате оползня Тела шести погибших обнаружены в зоне оползня в Грузии 35 человек пропали без вести в зоне оползня в Грузии, два человека погибли Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии Оползень в Грузии нарушил газоснабжение Армении и перекрыл русло Терека, погибли трое турецких рабочих

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az