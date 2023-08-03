Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии

В зоне стихийного бедствия близ курорта Шови в горном регионе Рача под массой сошедшего несколько часов назад оползня спасатели нашли тела двух человек, сообщает в четверг пресс-центр МВД Грузии.

"Личности погибших пока не установлены. Спасательные работы в районе стихии продолжаются", - сообщает пресс-центр.

Ранее ведомство сообщало, что из зоны стихии на вертолетах вывезены около 70 человек. Оползнем и селевыми потоками разрушены два моста и подъездные дороги.

По информации грузинских СМИ, в районе бедствия остаются еще около 100 человек, но все они находятся в безопасном месте.

По решению правительства Грузии, создан координационный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.