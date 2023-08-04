Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.018 GBR   2.1635 TRY   0.0629

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Регион 04.08.2023 14:50

В Грузии 7 августа объявлен днем траура по погибшим в результате оползня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил в пятницу зону бедствия в районе горного курорта Шови, где накануне сошел оползень.

"К сожалению, число скончавшихся увеличилось до семи. Ситуация очень тяжелая. Место, где находились коттеджи, полностью покрыто оползнем", - сказал Гарибашвили журналистам.

Он отметил, что спасатели на вертолетах эвакуировали из зоны бедствия 210 человек.

"В предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны", - сказал Гарибашвили.

Он также сообщил, что в понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура по погибшим в Шови.

Крупный оползень сошел на курорт Шови вечером в минувший четверг. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.

Геолог Мераб Гаприндашвили, осмотревший вместе с коллегами место стихийного бедствия, заявил журналистам, что оползень вызвали ливневые дожди и интенсивное таяние ледников. По оценкам геологов, в движение пришли более пяти миллионов кубометров твердой массы. "Подобного стихийного бедствия в Западной Грузии не было, если не считать произошедшего в 1991 году землетрясения в регионе Рача", - сказал специалист.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Тела шести погибших обнаружены в зоне оползня в Грузии 35 человек пропали без вести в зоне оползня в Грузии, два человека погибли Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии Оползень в Грузии нарушил газоснабжение Армении и перекрыл русло Терека, погибли трое турецких рабочих

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az