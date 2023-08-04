В Грузии 7 августа объявлен днем траура по погибшим в результате оползня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил в пятницу зону бедствия в районе горного курорта Шови, где накануне сошел оползень.

"К сожалению, число скончавшихся увеличилось до семи. Ситуация очень тяжелая. Место, где находились коттеджи, полностью покрыто оползнем", - сказал Гарибашвили журналистам.

Он отметил, что спасатели на вертолетах эвакуировали из зоны бедствия 210 человек.

"В предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны", - сказал Гарибашвили.

Он также сообщил, что в понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура по погибшим в Шови.

Крупный оползень сошел на курорт Шови вечером в минувший четверг. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.

Геолог Мераб Гаприндашвили, осмотревший вместе с коллегами место стихийного бедствия, заявил журналистам, что оползень вызвали ливневые дожди и интенсивное таяние ледников. По оценкам геологов, в движение пришли более пяти миллионов кубометров твердой массы. "Подобного стихийного бедствия в Западной Грузии не было, если не считать произошедшего в 1991 году землетрясения в регионе Рача", - сказал специалист.