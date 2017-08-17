Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I полугодии увеличился в 4 раза, цемента – сократился на 94%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года составил 87 тыс. 146,3 тонн, что в 4,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $23 млн 809,9 тыс. (рост в 3,3 раза)", - отметили в Госкомстате.
Кроме того, в I-ом полугодии 2017 года в Азербайджан импортировано 14 тыс. 81,5 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 93,6%) на сумму $2 млн 927,8 тыс. (спад на 71,7%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 11 тыс. 784,2 тонн (спад на 28,2%) на сумму $13 млн 280,4 тыс. (спад на 30,6%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 133,7 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 1,4%) на $83 млн 536,6 тыс., брусков из черных металлов – 52 тыс. 835,9 тонн (рост на 15,9%) на $26 млн 963,4 тыс., угольников из черных металлов – 19 тыс. 115,1 тонн (рост на 36,6%) на $13 млн 383,1 тыс., труб из черных металлов – 48 тыс. 932,8 тонн (спад на 66,5%) на $69 млн 268,2 тыс.
Н.Аббасова
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