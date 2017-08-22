Посол ЕС обсудил в МИД РФ Сирию и Ливию

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник с главой представительства Европейского союза в Москве Вигаудасом Ушацкасом ситуацию вокруг Сирии и Ливии.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования сирийского кризиса и развитие ситуации в Ливии", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что М.Богданов принял посла ЕС по его просьбе.