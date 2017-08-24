Германские военные останутся в Литве для усиления безопасности страны - Штайнмайер

Германские военные, возглавляющие дислоцирующийся в Литве международный батальон союзников, будут находиться в стране до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Ситуация после противоправной аннексии Крыма изменилась, и Литва в большей степени, чем любая другая страна ощущает эту угрозу", - сказал германский президент журналистам на встрече в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте.
Он отметил, что "германские военнослужащие будут находиться в Литве до тех пор, пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, нам нужно будет выполнять это решение".
В свою очередь Д.Грибаускайте заявила, что батальоны НАТО, находящиеся в Балтийских странах и Польше, обеспечивают должное сдерживание всевозможных угроз.
Вместе с тем она подчеркнула, что следует "продолжить наращивать защитные механизмы стран Балтии".
"Мы будем инвестировать в альянс и впредь, чтобы следующий саммит НАТО был посвящён дальнейшей реформе НАТО, которая должна инвестировать в новое качество и скорость принятия решений, должна пересмотреть карту дислокации сил НАТО, уделяя больше внимания восточному флангу НАТО и особенно противовоздушной обороне", - сказала глава Литвы.
Она поддержала решение Берлина возглавить батальон в Литве и сказала, что "Германия смогла преодолеть довольно сложные чувства, принимая такое решение".
В этом году международные батальоны НАТО, сформированные из военнослужащих 23 стран, были размещены по всей территории Балтийских стран и в Польше. В Альянсе утверждают, что это необходимо в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины и в регионе Балтийского моря.
Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК
Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи
МИД Армении не видит ничего нового в заявлениях американского посредника по Карабаху
Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3,8%
Курс манат/доллар на 25 августа - 1,7009 AZN/$1
Каспар остановил на ремонт буксирно-снабженческое судно "Андога"
«Карабах» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ромой»
Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму
McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»